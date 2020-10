Arend van Dam schreef geschenk voor Kinderboekenweek: ‘Geschiedenis leeft’

96 bladzijden in 4 maanden tijd

De Bredanaar schreef dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk. Daar willen de kinderen ook wel wat over weten. ,,Ik werd gebeld met de vraag of ik het wilde doen. Ik zei eerst ‘ja’, toen ben ik gaan nadenken. Het moest over geschiedenis gaan, mocht niet meer zijn dan 96 bladzijden en ik had vier maanden de tijd. In plaats van een enkele verhaal, maakte ik acht losse verhalen. Maar wel met een rode draad. Dat iedereen ergens vandaan komt, en zich welkom moet voelen.”

Knoeperd van een diamant

Tijdens het vertellen zegt hij: ‘de diamant is dan wel nep, het verhaal is echt’. De diamant in het verhaal is roofkunst, in een museum belandt nadat het uit Borneo was gestolen. Van Dam gaat met de kinderen in gesprek over roofkunst en wat je ermee moet doen. ,,Ik hoor dat jullie er allemaal verschillende meningen over hebben. Want wel of niet teruggeven, zo makkelijk is het niet. Aan de andere kant is dit wel het mooie aan geschiedenis. Het is niet saai, het leeft. Kijk maar naar hoe we er nu over discussiëren.”