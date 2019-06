Architectuur snuiven op de fiets

Man ziet gestolen fiets op verkoopsi­te staan: jongen (15) uit Breda aangehou­den

12:15 BREDA - De politie heeft zondag een 15-jarige jongen uit Breda aangehouden nadat hij via een verkoopsite een gestolen fiets te koop had aangeboden. De rechtmatige eigenaar had de tweewieler te koop zien staan en de politie ingeschakeld. Dat meldt de politie.