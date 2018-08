Arbeidsbeperkten vrezen aangepaste werkplek te verliezen: 'Waarom kunnen we niet hier blijven?'

Geertsen en haar collega's vrezen echter dat dat uitgangspunt niet gewaarborgd kan worden. ,,Mensen hier bij ons op de werkplaats zitten in hokjes omdat ze weinig prikkels kunnen verdragen. Bij Bosch krijgen we die echt niet terug. We zijn de enige beschutte afdeling. Waarom kunnen we niet gewoon hier blijven, in onze eigen omgeving?''



Adank zegt zich voor te kunnen stellen dat het nieuws voor vragen kan zorgen of een gevoel van onrust. ,,Natuurlijk hebben we oog voor de kwetsbaarheid van de doelgroep en gaan we zorgvuldig om met de begeleiding van de veranderingen. Medewerkers kunnen ook te allen tijde bij hun leidinggevende terecht met vragen.''