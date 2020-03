Aquamarant sluit zwembaden in Rijsbergen en Tilburg vanwege coronavirus

In overleg met de GGD heeft Aquamarant maandagochtend besloten om de deuren van de drie zwembaden (een in Rijsbergen en twee in Tilburg) te sluiten. ‘Dit om alle risico’s zoveel mogelijk te beperken en omdat de GGD nog vele coronameldingen verwacht’, staat te lezen op de website van de baden. Het is niet bekend hoe lang de sluiting duurt.