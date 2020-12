Applaus voor Tuinen van Genta, ondanks zorg om verkeersdruk: ‘Het is een ingewikkelde locatie’

Drukker in de spits

Toch is er wel enige onrust over de verkeersdruk. ,,Het is een fantastisch plan, maar het wordt wel steeds drukker in de spits’’, zei een inwoner tegen de raad. Daarom pleit hij voor een ‘knip’ in Tuinbouwlaan en Loopschansstraat.

Wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) is zich bewust van de toenemende verkeersdruk. ,,Maar we zullen eerst onderzoek moeten doen naar de omvang van het probleem, voordat we met een oplossing komen’’, aldus de wethouder. Om de parkeerdruk op te vangen voorspelt hij dat er op den duur waarschijnlijk een vergunningenstelsel wordt ingevoerd.

De Beer is blij dat er eindelijk beweging komt in de ontwikkeling, die in 2007 van start ging als het Molenkwartier, maar na allerlei omwegen is geëindigd in de Tuinen van Genta. ,,Ik ben opgelucht dat het gaat lukken’’, zegt de wethouder. ,,Het is een ingewikkelde locatie. Ik begrijp de blijdschap in de buurt dat de forse verontreiniging in de grond wordt weggehaald of afgedekt.’’