Appen op de fiets: doe jij het?

Vanaf 1 juli is appen op de fiets strafbaar. Voor een productie in aanloop naar deze nieuwe wet is BN DeStem op zoek naar West-Brabantse telefoongebruikers of slachtoffers. App jij weleens op de fiets en blijf je dat na 1 juli nog steeds doen? Ben je slachtoffer van bel- of appgedrag op de fiets? Of ben je op een andere manier wakkergeschud en heb je een mening over appen op de fiets? Laat het BN DeStem weten.