Appartementen in oude Veolia-kantoor in Breda

BREDA - Het voormalige kantoor van openbaar vervoer-bedrijf Veolia aan de Mastbosstraat in Breda (wijk Princenhage) krijgt een woonbestemming. Projectontwikkelaar This Side Up (TSU) wil in én op het huidige gebouw in totaal 22 appartementen realiseren.