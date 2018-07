Apotheken mogen zonder schriftelijke verklaring medicijnen voor ander niet meegeven

Zowel de ophaler als de cliënt moeten een getekende verklaring overleggen met alle persoonsgegevens, inclusief burgerservicenummer. De ophaler moet zich bovendien kunnen identificeren.

,,,Ik ben er ook niet gelukkig mee, maar het moet vanwege de privacywetgeving", zegt apotheker Willem van de Spijker van Benu-apotheek 't Heelhuis in Helmond. Benu, met onder meer een vestiging in Breda en zo'n 360 andere plekken in het land, loopt hiermee vooruit op de andere apotheken.

De Eindhovense Marian Holla, die bij haar apotheek geneesmiddelen wilde ophalen voor haar echtgenoot, voelde zich overvallen door de eis om een getekende verklaring in te leveren. Zij is vooral verbaast dat ze niet alleen persoonsgegevens van afhaler en cliënt moest invullen, zoals naam, adres en leeftijd, maar ook het burgerservicenummer, emailadres en telefoonnummer.

,,Is het de bedoeling van die privacywet dat je gemakkelijker identiteitsfraude kunt plegen?", vraagt zij zich af. ,,Met al die gegevens is een fotootje op internet er ook zo bij gevonden. Vertel me niet dat die gegevens op het papier van de toestemmingsverklaring veilig zijn. Gegevens zijn tegenwoordig nooit veilig."

Apotheker Van de Spijker erkent dat de maatregel voor cliënten en afhalers lastig kan zijn. ,,Het is heel omslachtig. Maar we moeten de patiënt kunnen identificeren." Dat geldt ook voor de afhaler: die moet behalve de verklaring aan de balie ook een identiteitsbewijs kunnen tonen. Afhaler en cliënt kunnen ervoor kiezen om de verklaring voor onbepaalde tijd geldig te verklaren. De apotheker kan dat in zijn databank opnemen. Van de Spijker heeft nog geen klachten ontvangen. ,,Maar dan kan nog komen. We zijn hier nog maar pas mee begonnen."

De koepel van apothekers KNMP zegt dat de Benu-leden weliswaar met deze maatregel vooruitlopen, maar dat alle apothekers uiteindelijk wel aan de privacywet moeten voldoen. ,,We inventariseren nu welke maatregelen in het land worden genomen", zegt een woordvoerster.

Gemachtigd

Dat mensen voor anderen medicijnen ophalen gebeurt heel vaak, zegt de KNMP-woordvoerster. De apotheker moet dan zeker weten wie de afhaler en de cliënt zijn en of de afhaler daadwerkelijk is gemachtigd om medicijnen mee te nemen. ,,Het verstrekken van medicatie is ook wel meer dan het overhandigen van een doosje. Daar hoort ook uitleg en voorlichting bij."