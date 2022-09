Antwerpen zucht onder drugsoorlog, soms zijn er zelfs meerdere aanslagen in één nacht

Als hij zijn telefoon opent, ziet hij een opmerkelijk appje. Van een anonieme afzender. ,,Met de vraag waarom we niet bericht hadden over een aanslag”, vertelt Joris van der Aa, misdaadjournalist bij de Gazet van Antwerpen. ,,Kennelijk hadden media en politie een aanslag over het hoofd gezien. Niemand in die straat maakte melding. Niemand belde de politie. Maar criminelen wilden die aanslag écht in de krant hebben. Dat hoort bij hun strategie.”