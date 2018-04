Antwerpen koestert zijn toeristen: 'Nederlanders zijn welkom, zolang ze zich maar gedragen'

Hartje Breda Wout van Fessem, 'bad boy' van Westerwiek, in het zonnetje gezet

7 april Hij is een man op leeftijd, maar het eerste wat opvalt bij een ontmoeting met Wout van Fessem, zijn zijn pretoogjes. In zijn beste pak staat de 'bad boy' van verzorgingshuis Westerwiek de genodigden op te wachten. Die kwamen af op de Verwendag die voor Wout is georganiseerd. Want de Bredanaar van bijna 83 is normaal de man die Westerwiek op stelten zet en de bewoners een lach bezorgt, maar vandaag staat hij in het zonnetje.