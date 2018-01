Antwerpen in de ban van cokesmokkel en -geweld

Smokkelbendes lijken Antwerpen te hebben verkozen boven Rotterdam als favoriete in- en doorvoerhaven voor Zuid-Amerikaanse cocaïne. In 2017 werd er maar liefst 38 ton coke onderschept met een straatwaarde van zo'n 1,8 miljard euro, een nieuw record voor de Belgische haven.

Een groot, zo niet het grootste, deel van het 'witte goud' was bestemd voor criminele groeperingen in Nederland. Dat was volgens de Landelijke Eenheid ook het geval met de laatste recordzending van 7.000 kilo coke, die de samenwerkende Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten op 30 december onderschepten in de Antwerpse dokken.

West-Brabant

In verband met het prille onderzoek wil woordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid niet zeggen wat de precieze eindbestemming was van de laatste megazending, maar in 2017 was West-Brabant heel populair bij de smokkelbendes. Ruim 10 ton coke uit de Antwerpse haven werd er onderschept of was op weg naar een adres in de regio. Enkele voorbeelden:

-Januari: 4000 kilo coke in een fruitcontainer in een loods bij grensovergang Hazeldonk.

-April: 600 kilo bestemd voor adres in Ossendrecht onderschept.

-Juni: 1.500 kilo in een zeecontainer met steenkool in Roosendaal.

-September: 3.800 kilo in een container met bananen in Breda.

-September : 1.100 kilo in een loods in Oudenbosch

Rotterdam

Definitieve cijfers over inbeslagnemingen van coke in de steeds beter beveiligde Rotterdamse en andere Nederlandse havens wil het Openbaar Ministerie pas later deze maand vrijgeven. Vaststaat dat de Antwerpse hoeveelheden bij lange na niet worden gehaald. In het recordjaar 2016 werd in Nederland 13 ton gepakt, in Antwerpen was dat toen al 30 ton. Wat de inbeslagnemingen precies zeggen over de werkelijke omvang van de smokkel per haven, is volgens deskundigen moeilijk vast te stellen, maar ze geven volgens hen vermoedelijk een goede indicatie.

Coca-oogst

Volledig scherm In Putte vlogen in 2016 kogels bedoeld voor de woning en auto van een vermoedelijke drugscrimineel door de ruiten van onschuldigen. Het geweld maakt vermoedelijk deel uit van de drugsoorlog rond de Antwerpse haven. © Hessel de Ree De Amerikaanse Drug Enforcement Administration waarschuwde vorig jaar voor een explosieve groei van de coke-export vanuit Zuid-Amerika, waar de grootste producent Colombia is gestopt met het bestrijden van coca-velden. Het gevolg: fors gegroeide oogsten en lagere prijzen. Daarbij blijft de vraag naar coke in Europa volgens verslavingsdeskundigen onverminderd hoog. De groothandelsprijs voor een kilo coke schommelt in Nederland nu tussen de 20.000 en 25.000 euro. Enkele jaren geleden was dat bijna het dubbele.



Het leeuwendeel van de smokkel loopt volgens Europol via Nederland en België, waar de hoeveelheid onderschepte coke de afgelopen vijf jaar is verdubbeld.

Oorlog

Antwerpen en de grensstreek ondervinden nu de negatieve gevolgen van de enorme opbloei van de cokehandel. Er is een keiharde drugsoorlog uitgebroken inclusief doodsbedreigingen en afrekeningen. Om de haverklap worden woningen beschoten en auto's in brand gestoken van onder anderen (ex-) dokwerkers, van wie de politie vermoedt dat ze betrokken zijn (geweest) bij het 'uithalen' van coke in de haven. Een werknemer van een containerterminal in Antwerpen werd vorig jaar neergeschoten, een dag nadat een cokezending bij het bedrijf werd onderschept.

Putte

Volledig scherm De Belgische drugscrimineel Samir el B. werd vorige week doodgeschoten in Rotterdam. © Flashphoto NL Regelmatig bereikt het Belgische drugsgeweld Nederland. In grensplaats Putte waren in 2016 en 2017 wilde aanslagen met zware vuurwapens op auto's en huizen van Belgische (ex-)dokwerkers. Zij zitten mogelijk in de tang bij (Nederlandse) cokebendes, aldus Antwerpse bronnen. Een van de doelwitten was Thierry C., wiens woning en auto in Kalmthout vorige maand weer onder vuur werden genomen en in brand gestoken.

Liquidaties

In Rotterdam en Spijkenisse waren vorig jaar liquidaties van twee Belgen met kennelijke connecties in de Antwerpse drugswereld. Samir el B. (29) was een veroordeelde drugscrimineel die in zijn vaderland nog drie jaar moest zitten voor de invoer van 56 kilo coke via de Antwerpse haven (2014). Hij werkte in een bende met Michael H., een van de Belgische verdachten van de dubbele moord (2015) in Hooge Zwaluwe op twee Nederlandse criminelen bij een cokedeal in een vakantiehuisje. El B. werd vorige week vrijdag doodgeschoten voor zijn onderduikadres in Rotterdam, volgens Belgische media vermoedelijk omdat hij een politie-informant was.

Voor deze moorden zijn motieven en daders nog onbekend, maar ze passen bij het niets ontziende karakter van de internationale cokehandel. Daarin gaan criminele organisaties letterlijk over lijken voor miljoenenwinsten. Nederlandse en Belgische topcriminelen zijn erin actief, samen met onder meer de Italiaanse maffia en gewelddadige bendes uit Albanië, voormalig Joegoslavië en Columbia .

Noodklok

In Antwerpen hebben gemeente, justitie, politie, douane, havenbonden - en bazen de noodklok geluid over het doorlopende drugsgeweld. In september is een zogeheten 'Stroomplan' afgesproken dat voorziet in de integrale aanpak door alle diensten van de ondermijnende drugscriminaliteit in de haven.