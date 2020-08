Anton (87) reed een kind aan: een man van weinig woorden, maar daarmee nog niet harteloos

West-Bra­bant: veel besmettin­gen, maar weinig ziekenhuis­op­na­mes

14:29 Ondanks het fors oplopende aantal besmettingen met het coronavirus in West-Brabant, stijgt het aantal ziekenhuisopnames in de regio vooralsnog) nauwelijks. Zowel in het Amphia als in het Bravis ziekenhuis is het aantal coronapatienten op de vingers van één hand te tellen.