Antieke Maserati ter waarde van 250.000 euro gaat in vlammen op in Bavel

Bang voor spionage: Breda neemt geplaatste omstreden Chinese camera's niet in gebruik

BREDA - Hangen er in Breda ook camera’s van Chinese makelij? Antwoord: ja, er hangen inmiddels acht observatiecamera’s van het Chinese merk Dahua bij verkeerslichten in de stad. Maar de camera's worden na alarmerende berichten over spionage niet in gebruik genomen.

12 februari