Antieke ANWB-wegwijzer in Baarle-Nassau staat weer op zijn plaats

Hij is niet alleen teruggevonden. De gemeente heeft de wegwijzer ook teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek, de Singel in het hart van het grensdorp. “Uit reacties begrepen we dat dit de wens was van veel Baarlenaren. We hebben dit besproken met de provincie Noord-Brabant en afgesproken dat dit ook na de opening van de randweg Baarle, komende zomer, de plek blijft waar de wegwijzer staat”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

1 april

Toen de verdwijning van de wegwijzer ontdekt werd, bestond aanvankelijk de angst dat hij gestolen was of dat het om een 1 aprilgrap ging. Het bleek echter dat een aannemer, die voor de provincie werkt, dit abusievelijk gedaan had. Een begrijpelijk misverstand.

Verkeerde richting

De provinciale opdracht was namelijk de bewegwijzering van Baarle naar Breda aan te passen en via Alphen te laten lopen. Daarmee gaf de oude ANWB-wegwijzer op de Singel de verkeerde richting aan. En dus verwijderde de aannemer deze, niet wetende dat de wegwijzer bezit van de gemeente is.