Anouk, Hans en Nikki over het klimaat: ‘Waarom die frikandel laten liggen als mijn buurman hem wel opeet?’

Linda Steg

Linda Steg is hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij houdt zich bezig met ons milieugedrag en was betrokken bij het IPCC-rapport. Zij benoemt verschillende oorzaken voor de botsing tussen gedrag en ideaal. ,,Het is niet makkelijk om voor duurzaamheid te kiezen, als vliegen veel goedkoper is dan een treinreis. En ook nog sneller. Vliegen is normaal geworden. Op sociale media wisselen mensen de hele tijd uit waar ze nu weer zijn. De norm moet veranderd worden. Dat is bij vlees eten ook gelukt. Inmiddels staat het halve rek bij de boekhandel vol boeken over vegetarisch koken. Daardoor zijn er goede alternatieven. Influencers kunnen hierin een rol spelen voor jongeren.”