Anonieme VVD'ers: Tijdperk Rutte voorbij, Bredanaar Klaas Dijkhoff opvolger

Groot verdriet bij Brabantse moskeeën: mogelijk maatrege­len na aanslag Nieuw-Zee­land

15 maart EINDHOVEN/BREDA - De burgemeesters en de wijkagenten zijn vrijdag in gesprek gegaan met de moskeeën in Brabant om te praten over mogelijke veiligheidsmaatregelen. De SMBZ (Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland) laat in een persbericht weten ‘met groot verdriet en afschuw’ kennis te hebben genomen van de bloederige aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.