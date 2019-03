Annie is 40 jaar stem van NAC: maar al die aandacht hoeft niet

Video In de harten van fans in Rijsbergen: Elvis leeft!

19:47 RIJSBERGEN - Gelovigen heb je in alle soorten en maten. Je hebt er die opperwezens aanbidden in tempels. Hele volksstammen geloven dat de aarde plat is. Weer anderen dat het niet vaccineren van jonge kinderen veel beter is. En je hebt mensen die geloven dat Elvis leeft.