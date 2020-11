Annie, Emiel en anderen breken lans voor hun atletiekvereniging: 'Laat de club niet verloren gaan!’

Politieke aarzeling

,,Dat doen we al", zegt DJA-voorzitter Wesley van Steen. ,,We hebben een grote groep vrijwilligers die actief bijdraagt aan het onderhoud. Maar los daarvan willen we sowieso niet zomaar ons handje ophouden. Alles wat we kunnen doen om tot een oplossing te komen, doen we.” Want politiek zit één en ander in een impasse, knopen zijn nog niet doorgehakt: ,,Maar haast is inmiddels wel geboden.”