Annexatie van dorpen rond Breda was onvermijdelijk: ‘Het was toch een beetje alsof er iemand dood ging’

Ja, wat missen ze in de dorpen? Peter Vissers en Jos van Etten weten het wel: ,,De kleinschaligheid, de korte lijntjes en een dienstbare overheid. Een ambtenaar van de gemeente, die om de hoek woont en die je tijdens een wedstrijd van de voetbalclub vertelt over een kapotte trottoirband. En die dan een paar dagen later is gemaakt. Als je zoiets nu doet, lijkt het wel alsof je voor een tribunaal staat.’’