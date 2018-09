ULVENHOUT - De Annevillelaan in Ulvenhout zal er over een jaar aanzienlijk anders uitzien dan nu het geval is. Om de problemen van wateroverlast de kop in te drukken, neemt de gemeente Breda ingrijpende maatregelen. Er komt een compleet nieuw riolering en de karakteristieke middenberm met bomen verdwijnt.

Na zware regenbuien ontstaat er flink wat wateroverlast in de straat. Niet al het regenwater kan worden afgevoerd door de riolering.

Uniek watersysteem

Ulvenhout heeft een uniek watersysteem omdat het ligt tussen de Chaamse Beek en het Ulvenhoutse Bos. Omdat het overstortende water niet schoon genoeg is, zijn enkele overstorten van de riolering in het gebied jaren geleden gedicht. Hierdoor kan het overtollige water maar moeilijk weg en stroomt het bij overvloedige regenval via kolken op straat, die bovendien lager ligt dan omliggende gebieden.

"Verder kunnen hoge grondwaterstanden optrekkend vocht en schimmelvorming in woningen veroorzaken”, zegt Jaap Jansen van de afdeling Stedelijk Water van de gemeente Breda.

Quote We doen het maximale om het probleem van de waterover­last in de Anneville op te lossen Bram Knoops



"We pakken de probemen rigoureus aan", zegt projectmanager Bram Knoops van de afdeling Stadsingenieurs. Er wordt een compleet nieuwe riolering in de straat aangelegd, die vervolgens wordt aangesloten op het riool dat richting de Mark gaat. Dat moet de afvoer van hemelwater bevorderen. Onlangs is om die reden ook in twee fases de riolering in een deel van de Dorpstraat compleet vernieuwd. "Ook wordt een drainage aangelegd om de grondwaterstand te reguleren", aldus Knoops: "We doen het maximale om het probleem op te lossen. Alles om een waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte te creëren."

Groenstrook

De Annevillelaan bestaat nu nog vanaf de Julianalaan uit twee gescheiden rijbanen, met in het midden een brede groenstrook waar bomen staan. Die groenstrook verdwijnt, de bomen ook. In totaal gaat het om zo’n zeventig zomer - en piramidale ieken. "Om een nieuwe, deugdelijke riolering aan te leggen is het niet mogelijk om de bomen daar te laten staan. De wortels zitten in de weg", aldus Knoops.

Vandaar dat de laan een gedaantewisseling zal ondergaan. De middenberm verdwijnt, er komt één weg met aan weerszijden parkeervakken en groenstroken, waar andere bomen (iepen) terug komen. Inritten op gemeentegrond naar de woningen worden voorzien van waterdoorlatend grasbetonsteen.

Na carnaval

Aan het begin van de Annevillelaan, vanaf de Dorpstraat gezien gebeurt ook het een en ander. Nu nog staat het vaak vol met auto’s die half op de trottoirs geparkeerd staan. Alleen aan de rechterzijde komen parkeerplaatsen. Aan de linkerzijde is het niet de bedoeling dat mensen er hun auto zetten.





Volledig scherm Beeld van het begin van de Annevillelaan, vanaf de Dorpstraat gezien. © Gemeente Breda