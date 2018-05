Annelies Peemen was muzieklerares in hart en nieren

'Vader Van P. importeer­de containers maar wist niks van cokesmok­kel'

10:26 BREDA/OOSTERHOUT - Adrie van P. (57) uit Breda blijft ontkennen betrokken te zijn bij de smokkel van cocaïne via papierverwerker Puijfelik Recycling in Oosterhout. Dat is het bedrijf van zijn zoon en een neef waarvoor hij ook werkzaam is.