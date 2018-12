Anneke als slimste mens en Rico denkt aan die keer dat hij een gladiator was

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Rico Verhoeven ging afgelopen zomer op pad met Dennis Weening voor het programma ‘BN’ers op citytrip’ en de reis ging naar Rome. Een van de gaafste dingen daar vond Rico het vechten als gladiatoren. Of Dennis er net zo veel plezier aan had als Rico is maar de vraag....

Is zangeres Anneke van Giersbergen de Slimste Mens? We zullen het vanavond zien. Het staat haar in elk geval best goed, die setting!

Het ijs in Twente ligt er goed bij hoor. Dus Gianni Romme is helemaal klaar voor het NK Junioren spring en lange afstanden. Het is in ieder geval koud genoeg voor een rondje schaatsen.

Wil je nog naar de Sweet Harmony Tour van de zusjes van OG3NE? Zorg dan dat je er morgen om 9 uur klaar voor zit. Dan begint de verkoop en aangezien de 100 theatershows uitverkocht zijn, zal de vraag groot zijn.

Do staat nog steeds haar mannetje. Gisteren gaf ze een optreden in Woerden. In een uitverkochte zaal zelfs. Dat bewijst wel dat ze nog steeds razend populair is.

Wat is ze trots, en terecht! Sifan Hassan is verkozen tot Nederlandse atlete van het jaar. Daar past een mooie actiefoto bij.

De een loopt mank, de ander kijkt scheel. Zo heeft iedereen wel wat. Als je er maar om kunt lachen toch? Nou laat dat maar aan Guido Weijers uit Breda over. Zaterdag is op deze site een uitgebreid interview met Guido te lezen.

Het is foute kersttruien dag. Maar waarom zijn ze eigenlijk zo fout? Ze zijn toch gewoon leuk? Dat vindt radio-dj Jeroen Nieuwenhuize dus ook. En hij heeft een pareltje van een trui uit de kast getrokken hoor.

Als je fan bent van Frans Bauer wil je hem natuurlijk heel graag knuffelen. Want het is gewoon een grote knuffelbeer. Maar dat kan niet altijd, en wat doe je dan? Dan stuur je er gewoon eentje op!