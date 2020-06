Anne (31) boos op gemeente: ‘Als die camera voor mijn raam komt, hang ik er iets overheen’

Poepende luchtacro­ba­ten verdienen een nestje in (nieuw)bouw

4 juni RIJSBERGEN - Of hij last heeft van vogelpoep? Terwijl in zijn schuur in Rijsbergen de zwaluwen af en aan vliegen, kijkt Christ Verschuren om zich heen. Alles is wit bespikkeld. Deuren, kasten, machines, pallets. ,,Dat gaat nogal", lacht hij.