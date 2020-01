Annahuis in Breda verlegt koers en gaat meer de wijken in

BREDA - Vol huis donderdagmiddag in het Annahuis aan de Haagweg in Breda. Het diaconaal centrum opende voor alle belangstellenden de deuren om het 25-jarige bestaan te vieren. Het jubileumjaar werd afgesloten met de onthulling van een nieuw bord bij de entree, een schilderij van een ‘spookburger’ van de hand van teamleider Dorothé IJsseldijk die inmiddels al dertien jaar de kar trekt van het inloophuis en een glossy jaarmagazine.

Het Annahuis (drie betaalde krachten en twintig vrijwilligers) is ontstaan uit een samenwerking van kerken en zit in de vroegere pastorie van de Sint Annakerk. Vroeger was de toestroom van dak- en thuislozen en spookburgers enorm, blikt IJsseldijk terug. Het huis diende op een gegeven moment voor wel tweehonderd mensen als briefadres. Maar de toestroom droogde met het landelijk beleid voor dak- en thuislozen op. Stedelijk Kompas, Centraal Onthaal, Housing First, het vangnet werd groter en Den Haag kwam met regels voor spookburgers.

Annakeuken

Zo sloeg het Annahuis de laatste jaren een nieuwe koers in: meer de wijken in: Tuinzigt, Haagpoort, Westeind. En activiteiten opzetten, van verwendagen, high tea tot tai chi en de Annakeuken die dinsdagavond een maaltijd voorzet die gretig aftrek vindt. ,,Maar nog altijd zijn we een inloop, dat is de basis. Een huis voor iedereen, van wederkerige ontmoeting. Ons credo: iedereen heeft talenten. Hoe verschillend je ook bent, je kan hier terecht. In korte tijd zijn we meer een gemeenschapshuis geworden. De associatie met alleen daklozen is voorbij.”

Het Annahuis blijft een luis in de pels. ,,Het Annahuis houdt ons af en toe eens flink de spiegel voor. Ik daag hen uit dat vooral te blijven doen”, aldus wethouder Miriam Haagh (PvdA) in het voorwoord van het magazine.

Bij de onthulling zei ze: ,,Wat opvalt is dat hier zo goed geluisterd wordt naar elkaar. Dat niet direct geoordeeld wordt. Een inspiratie. Ik kom hier graag.” Vrijwilliger Nanny van Zundert, geboren in Tuinzigt is niet zo lang geleden via via bij het Annahuis terechtgekomen: ,,Ik had eerst niks met deze kant van de samenleving. Maar dit is zo'n belangrijke plek voor kwetsbare mensen, de warmte, de uitstraling. Mensen kunnen hier hun verhaal kwijt.”

Volledig scherm Onthulling van bord bij het Annahuis. © Palko Peeters

Volledig scherm In de keuken van het Annahuis wordt de maaltijd voorbereid. © Palko Peeters