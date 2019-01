Anna en Annelieke vieren het leven

Annelieke: ,,Tien jaar geleden hebben we allebei de opleiding massagetherapie gedaan.”

Anna: ,,We hadden meteen een klik. We hebben veel geoefend tijdens de opleiding door elkaar te masseren. Emoties sla je op in je lichaam, bij het masseren kom je die spanningen en blokkades tegen. Dan bespraken we dat.”

Annelieke: ,,Dat masseren doen we nog steeds. Elke paar weken zien we elkaar, dan is er alle ruime voor ieders verhaal. Pas daarna gaan we masseren, om de beurt. Het is een fijn helingsmoment voor jezelf en fijn om dat de ander te kunnen geven. Geven geeft meer geluk dan nemen.”

Anna: ,,Met alle masseurs van onze opleiding masseren we ouders van ernstig zieke kinderen, als vrijwilliger. Dat doen we nu tien jaar. Dat kwam door jouw verhaal, Annelieke.”