Anita in Zundert beroofd van haar poppenbaby's: ‘Geef mij alsjeblieft mijn kindjes terug’

Opa's ballen kunnen meer waard zijn dan gedacht

13:58 ‘Wat een schattig vogeltje’, meent een bezoeker van de jaarlijkse markt voor oude en antieke kerstversiering in gemeenschapshuis De Vlieren te Breda. De man wijst op een vogeltje in een nestje, een decoratiestukje van een centimeter of vier. Het prijskaartje is evenwel minder schattig. Althans, voor de leek. Honderdvijfenzeventig euro.