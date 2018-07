Animo voor Breda Drijft overweldigend, grote drukte op het water

Breda in a Box: broers lanceren bijzondere kerstpak­ket­ten

21 juli BREDA - De mussen vallen van het dak en wat doen Boris en Tycho Luijten? Ze lanceren een Bredase kerstpakkettenlijn: Breda in a Box. ,,Het blijkt dat veel bedrijven in de zomer al hun kerstpakketten bestellen. Ja, ook al is het buiten dertig graden," lacht Tycho Luijten.