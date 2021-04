Animo om met testbewijs Grote Kerk in Breda te bezoeken nihil: maar handjevol tickets aan de man gebracht

Preventief testen op basis­school in Bavel blijkt groot succes: ‘Je voelt je veiliger’

7 april BAVEL - Geen seconde spijt heeft directeur Gert-Jan Heeren van basisschool De Toermalijn in Bavel gehad van deelname aan de pilot om te preventief testen op zijn school. Na dik drie weken is nog geen docent uit zijn team positief getest. ,,We werken nog in bubbels, maar ik zie dat het testen meer rust geeft binnen het team. Je voelt je veiliger, op school én thuis.”