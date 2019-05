Angstvallige stilte op station Breda: ‘Ik zal het ziekenhuis af moeten bellen’

In de stationshal zijn enkele horecazaken en winkels geopend. Veel klandizie zullen ze niet hebben vandaag. Emine Safak, assistent-manager in opleiding van de Albert Heijn To Go, heeft voor zevenen welgeteld twee klanten gehad. “Dat is op normale dagen wel anders, vooral in de spits tussen 7.00 en 09.30 uur. We zijn vandaag met z’n drieën aan het werk. Normaal staan we hier met vijf of zes man. Maar dat is echt niet nodig nu.”