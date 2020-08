Angstige kat in boom geeft brandweer het nakijken in Breda

interview Honderd dagen burgemees­ter in de heetste gemeente van Nederland

11:00 RIJEN - Het is nog lang geen 40,7 graden, zoals ruim een jaar geleden. Toch is het warm in de burgemeesterskamer in het gemeentehuis in Rijen. Te warm. De ochtendzon staat er op. Burgemeester Derk Alssema, ‘met dubbel s’ heeft een ventilator laten plaatsen. ,,Tsja, het is een oud gebouw.”