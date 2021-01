Angst voor Britse variant: geen verkouden kinderen op noodopvang scholen Breda, overleg Bergen op Zoom

BREDA - Kinderen met een snotneus of prikkelhoest zijn niet langer welkom op hun school als ze gebruikmaken van de noodopvang. Dat heeft INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda vandaag bekendgemaakt. Reden is de grote zorg om de Britse variant van corona. Bij Lowys Porquin, de koepel waar veel basisscholen in de regio Bergen op Zoom onder vallen, is maandagochtend een crisisoverleg over de noodopvang.

Volgens de geldende lockdownmaatregelen zijn de 28 basisscholen die onder INOS vallen momenteel gesloten. Alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen er terecht voor noodopvang. Van die opvang wordt nu meer gebruikgemaakt door ouders dan tijdens de lockdown afgelopen voorjaar.

Besmettelijker

Zowel ouders als medewerkers op de scholen maken zich volgens INOS zorgen om de Britse corona-variant, die ook al in Nederland is vastgesteld. Onder meer op een school in Rotterdam zijn in korte tijd meerdere mensen besmet geraakt. Deze variant verspreidt zich nog makkelijker, en is besmettelijker is voor alle leeftijdsgroepen, ook voor kinderen.

Zowel de overheid als het RIVM heeft vooralsnog geen aanscherping van de geldende maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de berichten over de Britse coronavariant.

Kind ophalen

INOS heeft er daarom zelf voor gekozen, na afstemming met GGD West-Brabant, kinderen met verkoudheidsklachten niet langer op te vangen op hun school. Als leerlingen toch met een snotneus of andere verkoudheidssymptomen op de noodopvang verschijnen, worden de ouders gebeld om ze te komen ophalen.

De extra maatregel is volgens INOS genomen in het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders.

,,Met deze tijdelijke aanvullende maatregel hopen we de bezorgdheid bij ouders en medewerkers gedeeltelijk weg te kunnen nemen zodat we gedurende de sluiting van de scholen ons zoveel mogelijk kunnen richten op het geven van online onderwijs en het verzorgen van de noodopvang. Daarbij zien wij dat het aantal leerlingen dat wordt aangemeld voor de noodopvang sterk is toegenomen ten opzichte van de eerste lockdown en nog toeneemt", stelt het bestuur van INOS in een verklaring.

Roosendaal en Bergen op Zoom

Op de basisscholen in Roosendaal gaan ze strenger naar de gezondheidstoestand van de kinderen kijken, maar bij enkel een verkoudheid blijven de leerlingen welkom. ,,Maar als de kinderen daarbij koorts of keelpijn hebben, dan moeten ze zich eerst laten testen", vult Kees Mens, bestuurder van scholenstichting KPO, aan. Onder de vlag van KPO vallen tientallen basisscholen in Roosendaal en omgeving.

Kilometers verder in Bergen op Zoom beraden ze zich bij Lowys Porquin maandag op extra regels voor kinderen op de noodopvang.