‘Angela had zoveel liefde en aandacht voor anderen’

Voor Paula van der Ven was Angela een tweede moeder. ,,Ze was een zus van mijn moeder en we kunnen ons als familie niet heugen dat Angela er niet bij was. Mijn kinderen logeerden ook bij haar. Ze ging met de familie mee op vakantie naar Zwitserland. Bij elke gebeurtenis in de familie Knibbeler, was zij betrokken. Dat was vanzelfsprekend, ook nadat mijn moeder was overleden. Dat was voor haar een aangrijpende gebeurtenis, want ze hadden een hechte band. Ze zijn uiteindelijk op dezelfde dag gestorven, op 10 december. Na het overlijden van mijn moeder, zeven jaar geleden, leek het met Angela minder goed te gaan. En toen won ze de Postcodeloterij! 'Nu kan ik met het vliegtuig naar de bruiloft van jullie zoon Tom in Zuid-Frankrijk', zei ze.”