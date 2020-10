Andy D. voor de rechter in Breda op verdenking van doodsteken Paul Pluijmert

Niet meer testen op corona bij NAC, maar bij Amphia: nieuwe teststraat in bedrijf

12 oktober BREDA - De nieuwe coronateststraat bij het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk, in Breda is maandag in gebruik genomen. Met een maximum capaciteit van duizend tests per dag, komt deze in de plaats van de locatie bij het NAC-stadion waar sinds begin juni werd getest. Vanaf woensdag wordt ook de sneltest eraan toegevoegd.