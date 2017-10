André Gulden gaat OPZ leiden, Lauran Geus VVD Zundert

Moet Breda re­gio­jour­na­lis­tiek ondersteunen? Gemeente wacht landelijk onderzoek af

16:11 BREDA - Moet de gemeente Breda regionale journalistiek ondersteunen of niet? En zo ja, hoe dan? Breda wacht eerst de resultaten van een landelijk onderzoek af voordat ze antwoord geeft op die vragen. Dat zegt wethouder Marianne de Bie (cultuur) in een brief aan de gemeenteraad.