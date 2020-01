‘Anderen kans geven op beter leven voelt goed’

live twitter Vader doodgesto­ken Berry van Gool richting verdachte: ‘Geen straf is hoog genoeg. Ons leven is kapot’

10:49 BREDA – In de rechtbank in Breda staat vandaag B. P. (32) terecht, de man die bekend heeft in de nacht van 13 of 14 juli 2019 aan de Haven in Breda Berry van Gool zodanig met een mes te hebben verwond dat deze aan de gevolgen daarvan overleed.