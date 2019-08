Anatomie van een corsowagen

Oké, die vent van Van Gogh, die van de zonnebloemen, kennen ze overal buiten Zundert. Maar in het dahliadorp zelf weet ook werkelijk iedereen wie Jack Braspennincx (63) is. Hij ís corso. Een van de roergangers bij buurtschap De Berk.

Adam en Eva

Hoe lang al? Corsomannen denken niet in jaren, die denken in titels van praalwagens. ,,Sinds Adam en Eva.” Dat was dus in 1982, de derde wagen van deze relatief jonge deelnemer aan het grootste aller corso's (sinds 1936). De officiële titel was De zondeval van Adam en Eva. Met een slang, nog wat ander beestenspul en natuurlijk een giftige appel goed voor een elfde prijs onder destijds nog 24 deelnemende wagens.

Loeizwaar

,,Toen bouwden we verhoudingsgewijs vrij simpel, moesten we nog veel leren en had je niet de materialen die nu beschikbaar zijn", lacht de bescheiden Braspennincx. Als hij niet in de enorme tent is, verdient Jack de dagelijkse kost als onderhoudsmonteur bij het lokale diepvriesconservenbedrijf. Altijd handig voor een buurtschap, zo’n manus-van-alles-die-corso-droomt.

Jack Braspennincx (63), sinds jaar en dag corsobouwer bij buurtschap De Berk.

De dertig meter lange en tien meter hoge bouwplaats van buurtschap De Berk, waar corsowagen 'Europa' vorm krijgt. In die begintijd bestond de basis van een praalwagen uit duizenden kilo's hout, karton en grote blokken tempex voor het fijnere werk omdat je dat piepschuim zo mooi in model kon snijden en schrapen. ,,Alles was lomp en loeizwaar. Om fraaier, groter en veiliger te kunnen gaan bouwen, móesten we wel omschakelen naar andere materialen. Maar bijvoorbeeld tempex blijft noodzaak voor de sierlijke dingen", vertelt Jack gezeten op het chassis. Tegenwoordig van staal en in onderdelen zo gemaakt dat ze volgend jaar voor een ander ontwerp met een langere of kortere basis kunnen werken.

Wat ooit door timmerlieden met potlood en schrift werd gedaan, gebeurt anno nu computergestuurd door hts’ers. Dat kolossale frame - van ronde buizen, want die zijn sterker dan vierkante - wordt door lassers aangekleed met kilometers rond betonijzer, meestal van 6 en 10 millimeter doorsnee.

Voor de bewegende delen, en dat zijn er tegenwoordig veel, gebruikten ze vroeger kelderwinds - een soort krikken. Tegenwoordig zijn dat complexe hydraulische systemen, ook om de stuurinrichting soepel en heel te houden. Zeker als er nog twee- tot driehonderdduizend blommen op komen. Laat staan als het het onverhoopt mocht regenen op de eerste zondag in september en de hele handel nóg vele malen zwaarder wordt.

Maquette op schaal van de corsowagen 'Europa' van de Zundertse buurtschap De Berk. De stokjes geven meetpunten voor de bouwers aan.

Met een ontwerp van de legendarische Harry van den Broek hoopt buurtschap De Berk op glorie. Europa is de titel. In de Griekse mythologie - sinds jaar en dag bron van inspiratie voor ontwerpers - is Europa de prinses die het hart van oppergod Zeus op hol brengt. Die is dan al getrouwd met Hera, dus vermomt hij zich als stier om in haart buurt te komen. Als Europa spelenderwijs op zijn rug belandt, ontvoert de stier haar naar Kreta om daar weer in de gedaante van Zeus dingen met haar te doen die het corsopubliek niet te zien krijgt.

De mooiste

De laatste corso's was buurtschap De Berk wat minder in vorm. In de jaren negentig, tóen waren ze in die wijk absolute top. Werden glorieus winnaar met zijn absolute favoriet De Oogst, en herhaalden dat bloemenkunststuk met Uit de keuken van Willem de Zwijger, Cyrano en Atlantis mechanica. Waren in dat decennium nog een paar keer tweede ook, met De Tonijnvangst en De rattenvanger van Hamelen, fluitend op één been, een constructie van Jack.

'De Oogst', mischien wel de mooiste praalwagen die buurtschap De Berk ooit heeft gemaakt.

Dit corso weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen met Europa. Een wagen met potentie, vindt Braspennincx. Ook al weet je dat als gepokt en gemazeld bouwer nooit precies. ,,Wat wil het publiek, wat ziet de jury graag, zijn er andere trends dan vorig jaar, hoe komt zo'n wagen uit de tent tevoorschijn? Je zit er nu dicht op, maar hoe toont hij buiten?”

Betonijzer

Op het model van betonijzer plakken de vrijwilligers liefst zeven lagen gelijmd papier. Bij carnavalswagens wordt kippengaas gebruikt, maar dat buigt te snel en is te fragiel voor al die dahlia’s. Nou moeten ze in Zundert sowieso niks van carnavalswagens hebben; geen tijd voor.

Tussen het betonijzer dat de corsowagen vorm geeft, komen stroken zo hard als papier-maché. Die zijn de basis voor zeven lagen gelijmd papier waarop later de bloemen worden getikt.

Jack is vanaf april elke dag enkele uren te vinden in de permanente bouwkeet van De Berk. Nou ja, keet... je praat toch over een materialenberging, vergaderruimte, een voor rolstoelers toegankelijke toiletgroep mét douche en een koelcel waar makkelijk een paar pallets bier in kunnen.

Plakken

Als de bouwers van het eerste uur het las- en constructiewerk voor elkaar hebben, komen er steeds meer mensen bij kijken. Vrouwen en kinderen die helpen plakken, een heidens karwei want de hele wagen wordt bespannen met een papier-maché die uit zeven lagen bestaat. Van kranten en huis-aan-huis-bladen, onbedrukt en bedrukt, van telefoonboeken en Gouden Gidsen. ,,Als ze dat goed doen, kun je er overheen lopen, zo sterk.”

De rattenvanger van Hamelen, buurtschap De Berk

Ondertussen wordt op de velden al veel geplukt. Dahlia's in vele varianten die worden verkocht aan andere corso's in binnen- en buitenland. Die moeten er toch af om nog nieuwe knoppen aan de planten te kunnen genereren. De miljoenen bloemen die uiteindelijk voor Zundert zelf nodig zijn, worden pas de laatste bouwweek vers geplukt om in twee dagen en nachten met dunne spijkertjes en krammen op Europa getikt te worden.

Maquette op schaal van de corsowagen 'Europa' van de Zundertse buurtschap De Berk. De stokjes geven meetpunten voor de bouwers aan.

Sloop

Na de rondgang en de tentoonstelling op maandag rest Braspennincx & Co nog één zware dag. Op dinsdag worden alle hydrauliek, geluidsapparatuur en kapitale aggregaten in veiligheid gesteld. Vervolgens komt metaalhandelaar Hein van Nispen, uit Sprundel. Die trekt de complete constructies van het chassis en betaalt de oud ijzerprijs uit. De onderstellen gaan terug naar hun bouwplaatsen. ,,En dan beginnen we een over een paar maanden weer opnieuw.”

Cyrano, topper in de jaren negentig van buurtschap De Berk.

Op de stalen constructie van een corsowagen geeft betonijzer vorm aan een bloemencorsowagen.