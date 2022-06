Amsterdammer breekt in bij café Breda en doorzoekt kantoortje

Oekraïense vluchtelin­gen van Ulicoten naar Chaam

CHAAM - Een groep van 11 Oekraïense vluchtelingen is dinsdag neergestreken bij RCN Vakantiepark De Flaasbloem in Chaam. Ze komen grotendeels over van camping CapFun Ponderosa in Ulicoten, waar ze de afgelopen weken verbleven.

1 juni