Amrâth Hotel Breda na 52 jaar dicht

Mededin­gings­au­to­ri­teit wil geen zorgmonopo­lie in Alp­hen-Chaam en Baar­le-Nas­sau

15:06 ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU - Als zorginstelling Careyn de wijkverpleging in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau overdraagt aan Thuiszorg Brabant, dan staat niets een overname door Thebe nog in de weg. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die in de gaten houdt of er geen monopolies ontstaan.