Amphia ziekenhuis laat financieel flinke veer, Bravis stijgt op geldladder

Vorig jaar mocht het Bredase ziekenhuis zich nog het financieel meest gezonde ziekenhuis van Nederland noemen, maar dit jaar vinden we het Amphia pas op plaats 32 van de 64 onderzochte ziekenhuizen terug. Reden voor de daling is de nieuwbouw aan de Molengracht die vorig jaar in gebruik werd genomen en ruim tweehonderd miljoen euro heeft gekost. Geld dat grotendeels moest worden geleend.

Rapportcijfer 8

Dat wil niet zeggen dat het ziekenhuis er financieel nu slecht voor staat, zegt BDO in haar rapport dat vanochtend naar buiten kwam. Het Amphia krijgt nog altijd het rapportcijfer 8 van het accountantsbedrijf voor haar financiële situatie.

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Ook dit ziekenhuis heeft nieuwbouwplannen.

Bravis

Het Bravis ziekenhuis vinden we veel hoger terug op de ranglijst. Het ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal staat op plaats 6, vorig jaar was dat nog plek 26. Het Bravis staat er volgens BDO financieel uitstekend voor en krijgt zelfs het rapportcijfer 9. Overigens heeft ook Bravis plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen.

Corona

Volgens BDO heeft de coronacrisis er voor gezorgd dat, in tegenstelling tot enkele jaren geleden, niet één ziekenhuis in Nederland in acute financiele problemen verkeert en op korte termijn op een faillissement afstevent. Dat komt omdat zorgverzekeraars zich ruimhartig garant hebben gesteld voor de misgelopen kosten van ziekenhuizen die door corona de gewone zorg hebben moeten afschalen. Gemiddeld krijgen de 64 onderzochte ziekenhuizen van BDO het rapportcijfer 7,3. Vorige jaar lag dat iets hoger.

19 miljard

Volgens het accountantsbureau beliepen de zorgkosten in Nederland vorig jaar in totaal 19 miljard en lopen we het risico dat die nog veel verder gaan oplopen als er niets verandert. Het jongste rapport dat BDO vanochtend uitbracht heeft dan ook de titel ‘stagneren of transformeren’ meegekregen. Daarin wordt gepleit voor een andere aanpak van de zorg die nu teveel op produktie (behandelingen, operaties) is gericht.

‘Beloning specialisten ondoorzichtig’

Kritiek uit BDO in haar rapport op de ondoorzichtige manier waarop specialisten worden beloond. Cijfers daarover ontbreken vrijwel. Van specialisten in loondienst is bijvoorbeeld in jaarrekeningen niet terug te vinden wat ze verdienen. Dat geldt niet voor vrijgevestigde specialisten in ziekenhuizen. Die verdienden vorig jaar gemiddeld 293.000 euro, becijferde BDO. Waarbij aangetekend dat daar nog wel allerlei kosten vanaf gingen. Een lid van de raad van bestuur van een ziekenhuis ging vorig jaar met gemiddeld 198.000 euro aan salaris naar huis.