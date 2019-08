Amphia Ziekenhuis krijgt nieuw monument voor tien omgekomen kinderen

Raad van State: uitbrei­ding geitenhou­de­rij Baar­le-Nas­sau definitief van de baan

7 augustus DEN HAAG/BAARLE-NASSAU - Maatschap Van Hees-Hendriks mag de geitenhouderij aan het Klein Bedaf in Baarle-Nassau niet uitbreiden. De Raad van State oordeelt in een definitieve uitspraak dat de eerder door de gemeente Baarle-Nassau verleende omgevingsvergunning in strijd is met de in 2017 aangescherpte Verordering Ruimte (VR).