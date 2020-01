Amphia Ziekenhuis in zee met nieuwe cateraar

Nu is het Valkenberg in Breda nog groten­deels duister. Maar dat kan anders...

17:00 BREDA - De verlichting in het Valkenberg is verouderd en is beperkt tot de doorgaande paden in het Bredase stadspark. Daarom willen de raadsfracties van VVD en D66 dat het hele park wordt verlicht met moderne led-verlichting. En als het even kan, dan zien ze het liefst lampen die van kleur verschieten.