Amphia zet zich schrap voor nieuwe coronagolf en schaalt aantal bedden voor patiënten flink op

,,We hopen dat we uiteindelijk niet zo ver hoeven te gaan’’, zegt longarts Remco Djamin. ,,Maar we moeten drie stappen vooruit kijken om straks niet verrast te worden.’’ Het Amphia schaalt woensdag al op van 76 naar 86 coronabedden. In totaal telt het 572 bedden.

Dinsdag lagen er 66 besmette patiënten in het Bredase ziekenhuis, van wie 12 op de IC. Achttien ernstig zieke patiënten werden de afgelopen dagen overgeplaatst naar ziekenhuizen boven de grote rivieren. Het dodental als gevolg van het virus is in het Amphia gestegen tot 14.

‘Situatie nu onder controle’

Ondanks die cijfers zegt Djamin, behalve longarts ook de spreekbuis van de specialisten in het ziekenhuis, dat het ziekenhuis de situatie onder controle heeft. Met name op de intensive care die vorige week dreigde vol te lopen, maar door de verhuizing van patiënten naar andere ziekenhuizen is daar weer lucht.

Door de enorme aandacht voor de behandeling van coronapatiënten lijken steeds patiënten met ‘gewone’ klachten weg te blijven bij het ziekenhuis. Ook als die klachten eigenlijk geen uitstel dulden. Djamin: ,,Daar maken we ons wel zorgen over. Ik wil niet dat iemand met een acute beroerte nu niet meer bij ons komt.’’

Quote Ik wil niet dat iemand met een acute beroerte nu niet meer bij ons komt. Tegen de huisartsen zou ik willen zeggen: ben niet terughou­dend in het doorsturen van patiënten Remco Djamin, Longarts Amphia

Volgens Djamin zijn ook huisartsen mogelijk terughoudend geworden met het doorsturen van acute patiënten naar het ziekenhuis. ,,Tegen hen zou ik willen zeggen: ben dat niet. Ook die zorg moet op peil blijven. En daar hebben we, omdat we de niet acute zorg hebben afgeschaald, ook nog altijd voldoende capaciteit voor. Wie een nieuwe heup moet hebben, moet even wachten. Maar voor een gebroken heup kan je hier ook nog steeds direct geholpen worden.‘’