Amphia zet met hypermodern behandelcentrum in op ‘snelle’ zorg

Wie straks een nieuwe heup krijgt, een staaroperatie moet ondergaan of van zijn flaporen af wil: het gebeurt binnenkort allemaal in dat spiksplinternieuwe centrum. Alle relatief eenvoudige ingrepen en operaties - in medisch jargon ook wel de ‘laag complexe zorg’ genoemd - gaan in het behandelcentrum plaatsvinden. Vandaag geholpen, een paar uur later of - indien nodig - hooguit een dagje later weer naar huis.