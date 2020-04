Amphia waakt voor instorten medewerkers: ‘Het is geen sprint, maar een marathon’

Enige legale restaurant van Breda doet goede zaken: ‘We gaan niet in een hoekje zitten huilen’

18 april Dat ondernemen in tijden van corona creatief maakt is goed te zien bij de Slingerweg 76. Hier staat sinds enkele weken het Drive Thru restaurant van boodschappenservice Boerschappen, Tasty Lemon en Groepsuitjes Breda in samenwerking met Strnd. Waarschijnlijk de laatste plek in Breda waar nog buiten de deur gedineerd kan worden.