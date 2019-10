Amphia voert vandaag actie: operaties, onderzoeken en afspraken verzet

Pompende bassen? Breda vindt dat het wel wat minder mag

7:00 BREDA - Bij sommige evenementen in Breda staat het geluid veel harder dan noodzakelijk is. Daarom komen er nieuwe geluidsregels. Daarbij wordt naar de aard van een evenement gekeken. Anders gezegd: het is vanzelfsprekender dat het volume omlaag gaat bij een foodtruckfestival of de intocht van Sinterklaas dan bij festivals als Dancetour of Breda Live.