Amphia verruimt bezoektijden

Vrouwe Justitia alvast verhuisd naar nieuwe gerechtsge­bouw in Breda

14:00 BREDA - Er wordt nog volop recht gesproken in het huidige gerechtsgebouw aan de Sluissingel in Breda, maar Vrouwe Justitia is dinsdag alvast verhuisd naar het nieuwe gerechtsgebouw aan de Belcrumweg.