Amphia verkoopt Langendijk aan projectontwikkelaar

Prinsenbeekse tieners zijn fanatieke wagenbouwers: 'School schiet er weleens bij in'

10:00 Op veel plekken in Brabant zouden het vooral ouderen zijn die nog carnavalswagens bouwen, maar niet in Prinsenbeek. Hier zijn juist veel jongeren al maanden in touw met hun creaties. Alleen al de kinderoptocht telt meer dan honderd inzendingen.