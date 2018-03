Amphia stelt open dag uit vanwege griepepidemie

Jongere weet Startersdag goed te vinden

10 maart BREDA - Geen werk of geen zin in een vaste baan? Het is voor veel mensen reden om voor zichzelf te beginnen. Tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel (KvK) in Breda bleek vandaag dat een groeiend aantal jongeren kiezen of willen kiezen voor een zelfstandige loopbaan.