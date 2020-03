Amphia stelt niet urgente operaties uit en laat nog maar één bezoeker per patiënt per dag toe

BREDA - Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout heeft de maatregelen tegen het coronavirus opnieuw aangescherpt. Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt om niet urgente operaties uit te stellen. Ook is het bezoekregime per direct strenger geworden.

Amphia neemt die maatregelen omdat landelijk gezien het aantal besmettingen met het coronavirus oploopt. “Het wordt nu onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken. Het aantal zieken neemt toe en er wordt meer beroep gedaan op de ziekenhuiszorg”, aldus woordvoerster Conny Feskens. “Dat heeft gevolgen voor de capaciteit van ons ziekenhuis.”

Verplaatsen

Vandaar het besluit om operaties te verplaatsen. “Het gaat alleen om operaties die geen spoed hebben, al zullen er zijn die wel worden gedaan. Patiënten zijn of worden hierover persoonlijk geïnformeerd", aldus Feskens die benadrukt dat operaties wat spoedzorg, oncologie en verloskunde betreft altijd doorgaan. “Bovendien zijn de poliklinieken gewoon open.”



Serieus

Het crisisteam van Amphia, dat dagelijks bijeenkomt om de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus te bespreken, heeft vrijdagmiddag dit besluit genomen, zegt Feskens. “We verwachten dat het probleem komende week serieus gaat worden. Het is nu nog in de hand te houden en te overzien. Maar we willen er als ziekenhuis voor zorgen dat er genoeg capaciteit is mochten er meer zieken komen. Daar moeten we op voorbereid zijn, we willen niet verrast worden. En dat doen we door niet urgente operaties uit te stellen.”

De woordvoerster kan niet aangeven om hoeveel operaties het gaat die op een later tijdstip plaatsvinden.

Eén bezoeker per dag per patiënt

Om de kans op besmetting verder te beperken, verzoekt het ziekenhuis patiënten dringend om maximaal één bezoeker per dag aan bed toe te laten. “We kunnen dat natuurlijk niet voor de volle 100 procent verbieden en we gaan dat niet keihard handhaven. Maar we proberen bij patiënten en bezoekers begrip te kweken voor het feit dat we besmettingshaarden zoveel mogelijk willen voorkomen. En dat doen we door zo min mogelijk mensen van buiten het ziekenhuis toe te laten”, aldus Feskens. “Daarnaast vragen wij iedereen die klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid of koorts, het bezoek aan Amphia, indien mogelijk, even uit te stellen tot de klachten geheel weg zijn.”

Positief getest

In het ziekenhuis ligt sinds een aantal dagen één patiënt die positief getest is op het coronavirus. Het gaat om een oudere vrouw uit de gemeente Altena. Woensdag werd bekend dat ook een medewerker is besmet. Deze medewerker heeft geen contact gehad met patiënten en zit in thuisisolatie. Het Amphia nam naar aanleiding van de eerste besmettingen het besluit om elke patiënt met griepachtige verschijnselen aan een test te onderwerpen.



