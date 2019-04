Amphia neemt maatregelen tegen lange wachttijden bij spoedeisende hulp

1600 m2 aan bier en foodtrucks in Breda: Hop On Hop Off beleeft succesvol­le editie

8:53 BREDA - Hop On Hop Off, naar eigen zeggen het grootste speciaalbier- en foodtruckfestival van de Benelux (1600 m2), beleefde dit weekend een zeer geslaagde editie. Zelfs bij een bezoek alle drie de dagen van het festival in de Bredase kunstijshal zou het nagenoeg ondoenbaar zijn om bij alle 60 bierstands én 30 foodtrucks iets te proeven. Wat voor bier zou je volgens de mobile chef-koks het best kunnen kiezen op basis van de gerechten die zij serveren?